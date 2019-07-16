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В результате обстрелов жители Горловки и Докучаевска получили ранения

16 июля 2019, 09:10

В результате обстрелов жители Горловки и Докучаевска получили ранения

В ходе обстрела в Горловке мужчина получил осколочное ранение, а в Докучаевске мужчина получил пулевое ранение. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

«В больнице в Докучаевске врач рассказал наблюдателям, что во второй половине дня 13 июля к ним поступил мужчина с пулевым ранением правого бедра, ему была оказана медицинская помощь, а позже его перевели в больницу в неподконтрольном правительству Донецке», - говорится в отчете.

В больнице в Донецке медперсонал сообщил членам патруля, что мужчина поступил к ним 13 июля и у него была серьезная кровопотеря.

Сам пострадавший рассказал команде миссии, что днем 13 июля он был на балконе своей квартиры на третьем этаже на ул. Ватутина ,3 в Докучаевске, когда ему в правое бедро попала пуля.

Житель Горловки получил осколочное ранение 6 июля, находясь у себя дома.

«Мать раненного мужчины рассказала, что поздним утром 6 июля она была дома на ул. Якубова, 26/2, когда услышала несколько взрывов, и увидела, что ее сына, который находился, по ее словам, во дворе, ранило в предплечье», - говорится в отчете.

Медработники больницы в Горловке сообщили патрулю миссии, что мужчина поступил к ним на лечение и до сих пор находится у них, но отказались предоставить более подробную информацию.

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