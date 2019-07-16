У Зеленского допускают досрочные местные выборы

Офис президента Украины Владимира Зеленского рассматривает возможность проведения досрочных местных выборов. Об этом заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV в понедельник вечером.



По словам Стефанчука, пока нет консенсуса о том, когда лучше всего проводить местные выборы — и проводить ли досрочно вообще.



«Будет это осуществлено следующей осенью или это может быть осуществлено еще и до этого: мы рассматриваем разные варианты, как наиболее эффективно перезагрузить всю систему, что касается отношений власть-человек», — сказал он.



Стефанчук подчеркнул, что Зеленский шел в политику «с четким пониманием того, что нас не интересует вопрос смены лиц в действующей системе власти».



«Если ты бросишь свежий огурец в бочку с прокисшими огурцами, он станет прокисшим огурцом», — добавил представитель президента в Раде.

Досрочные парламентские выборы запланированы на 21 июля.