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ОБСЕ видела движение поездов и авто между неподконтрольным Донбассом и РФ

16 июля 2019, 11:24

ОБСЕ видела движение поездов и авто между неподконтрольным Донбассом и РФ

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала активное транспортное сообщение посредством железнодорожного и автотранспорта между неподконтрольной территорией Донбасса с территорией России. Об этом сообщается в отчете миссии.

«Ночью 12 июля БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал поезд (минимум 12 вагонов, содержимое разглядеть не удалось), развернут на восток, на железнодорожной станции в н.п. Квашино (неподконтрольный правительству, 65 км на юго-восток от Донецка). Через 15 минут было зафиксировано, что этот поезд двигался в юго-восточном направлении примерно в 4,5 км на юго-восток от Квашино, а затем выехал за пределы Украины», – сказано в отчете.

Кроме того, ночью 12 июля ориентировочно в 1 км на восток от села Маныч беспилотник зафиксировал грузовик, который следовал на северо-восток по грунтовой и асфальтированной дорогам, которые ведут в направлении границы с РФ, в районе, где нет официальных погранично-пропускных пунктов. Позднее БПЛА засек этот же грузовик в поле примерно в 3,5 км восточно-северо-восточнее Маныча и ориентировочно по 200 м на запад от границы.

14 июля наблюдатели ОБСЕ возле села Вознесеновка (ранее Червонопартизанск) наблюдали, как с неподконтрольной правительству Украины территории выезжали транспортные средства, которые направлялись в РФ. Дальнейшее наблюдение было прервано, так как вооруженная группа боевиков потребовала от патруля СММ покинуть территорию.

«В тот же день, осуществляя мониторинг на железнодорожной станции "Красная Могила" возле Вознесеновки, наблюдатели видели грузовой поезд, который двигался в восточном направлении, однако установить количество вагонов или их содержимое не удалось. Через несколько минут член вооруженных формирований приказал патрулю Миссии покинуть этот район», – говорится в отчете.

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