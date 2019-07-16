Вопрос миротворцев на Донбассе не обсуждался на встрече советников лидеров «нормандской четверки»

Вопрос миротворческой миссии ООН на Донбассе не обсуждался во время встречи советников лидеров стран «нормандского формата» в париже 12 июля, однако не исключается как таковой. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко.



«Миротворческая миссия как идея не отбрасывалась, но исходя из того, что мы сейчас пытались помочь минской группе провести переговоры. Как вы знаете, в самих минских договоренностях нет такой идеи, как миротворческая операция. То в этот раз мы не затрагивали эту тему», — сказал он на сегодняшнем брифинге в Киеве.



Пристайко также сообщил, что на минувшей встрече в «нормандском формате» Украина и Россия в течение месяца договорились провести обмен пленными.