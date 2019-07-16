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Совбез ООН сегодня рассмотрит украинский закон о языке

16 июля 2019, 14:25

Совбез ООН сегодня рассмотрит украинский закон о языке

Совет Безопасности ООН планирует сегодня в 17:00 (по киевскому времени) провести заседание, на котором обсудить закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Об этом говорится на сайте Совбеза ООН.

Инициатором созыва срочной консультации в Совет безопасности ООН была делегация России.

Ранее Россия предлагала обсудить закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного на заседании Совета безопасности ООН 20 мая. Однако Совбез большинством голосов заблокировал предложение России.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступил в силу во вторник, 16 июля.

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