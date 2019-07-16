На неподконтрольную Донетчину завезли запчасти для оборудования сети Vodafone

Мобильный оператор Vodafone завез запчасти для оборудования сети на неподконтрольную территорию Донецкой области. Об этом говорится в ответе на запрос «Громадського радіо».



«По результатам договоренностей в Минске, в Донецк действительно были завезены запчасти для нашего оборудования. Эти запчасти нужны для того, чтобы наши подрядчики смогли провести ремонт сети, в момент организации безопасного коридора, гарантированного Минской платформой под эгидой ОБСЕ», - говорится в сообщении.



Ранее в группировке «ДНР» сообщили, что участники экономической подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске договорились о поставке запчастей от компании Vodafone для улучшения качества связи.



Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Роман Бессмертный эту информацию опроверг.