В СБУ пока не зафиксировали случаев вмешательства РФ в украинский выборный процесс

По состоянию на вторник, 16 июля, в Службе безопасности Украины не зафиксировали фактов вмешательства в избирательный процесс внеочередных выборов народных депутатов Украины со стороны Российской Федерации. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов в ходе брифинга.



Он добавил, что в случае их возникновения, спецслужба готова им противостоять.



«Мы достаточно хорошо готовились к этому событию [выборам], и те учения, о которых я упоминал, как раз и были посвящены защите критической инфраструктуры, которая полностью копирует инфраструктуру Центральной избирательной комиссии, поэтому я считаю, что даже если такие атаки и будут, то мы хорошо подготовлены, и сможем достаточно эффективно им противостоять», - сказал Баканов.



Внеочередные парламентские выборы в Украине состоятся 21 июля 2019 года.