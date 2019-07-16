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Суд выпустил одного из обвиняемых экс-беркутовцев под домашний арест

16 июля 2019, 17:27

Суд выпустил одного из обвиняемых экс-беркутовцев под домашний арест

Святошинский райсуд Киева при рассмотрении уголовного производства в отношении бывших бойцов спецподразделения «Беркут», подозреваемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014, выпустил одного из обвиняемых под круглосуточный домашний арест. Об этом сообщает УНН.

Суд изменил меру пресечения экс-беркутовцу Сергею Тамтуре в виде содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета сроком на 60 суток есть до 16 сентября.

Также, другим четверым обвиняемым суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей еще на 60 суток.

В рамках уголовных производств по убийствам 48 активистов, покушений на убийства 80 активистов сообщено 25 подозрений экс-Беркуту.

Из 22 экс-бойцов «Беркута» в розыске находится 18 человек, остальные - под стражей. Начальник департамента защиты национальной деятельности СБУ Дублик доложил, что некоторые из бывших бойцов «Беркута» находятся на территории Беларуси и Польши.

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убийства на майдане
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