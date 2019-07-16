Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 16 июля.

Политика



Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они обсудили разведение войск вблизи Станицы Луганской, освобождение пленных и результаты встречи в «нормандском формате».



В Офисе президента Украины сообщили, что советники лидеров стран «нормандского формата» не обсуждали возможность введения миротворцев ООН на Донбасс во время встречи в Париже 12 июля.



В Офисе Зеленского также сообщили, что на встрече «нормандского формата» была достигнута договоренность в течение месяца совершить обмен пленными.



Украина официально не приглашала США и Великобританию для участия в переговорах в расширенном составе «нормандского формата». Ранее Зеленский предлагал президенту РФ Владимиру Путину обсудить в Минске вопросы Крыма и Донбасса с участием лидеров Франции, Германии, США и Великобритании.



Помощник президента России Владислав Сурков обязался повлиять на группировку «ЛНР» в вопросе демонтажа оборонительных укреплений у моста в районе Станицы Луганской.



По случаю пятой годовщины крушения пассажирского «Боинга» в небе над Донецкой областью в ЕС вновь призвали Россию взять ответственность за атаку на самолет и гибель 298 человек.



Боевые действия



СММ ОБСЕ сообщила о ранении двух мирных жителей Горловки и Докучаевска в результате обстрела 6 и 13 июля соответственно.



В «ДНР» заявили, что в Кировском Донецкой области подросток получил ссадины ног и левой руки в результате срабатывания гранаты., которую он нашел вместе с друзьями.



Экономика



По результатам договоренностей на минской площадке мобильный оператор Vodafone завез запчасти для оборудования сети на подконтрольную «ДНР» территорию.



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