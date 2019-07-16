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Полиция не нашла доказательств угроз украинской группы главе МВД Италии

16 июля 2019, 22:42

Полиция не нашла доказательств угроз украинской группы главе МВД Италии

Следственные органы Италии не нашли подтверждений информации о том, что некая украинская группа угрожала жизни министра внутренних дел и вице-премьера Маттео Сальвини. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на La Stampa.

Расследование, которое привело к обнаружению арсенала оружия в Италии, началось с информации, полученной от бывшего секретного агента КГБ, который сообщил о подготовке террористического акта против Сальвини некими украинскими националистами.

«Однако, полиция не нашла никаких доказательств этой информации, но было решено следить за деятельностью некоторых итальянцев, которые принимали участие в вооруженном конфликте на Донбассе», — пишет издание.

Именно после этой слежки были обнаружены контакты между одним из боевиков и экспертом по оружию, который предложил покупку от имени третьей стороны.

Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин также сообщил, что не получил от представителей соответствующих структур подтверждения существования такой группы украинских граждан.

Напомним, вице-премьер Италии и глава МВД Маттео Сальвини заявил, что его хотела убить «украинская группа».

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