Европарламент впервые назначил женщину главой Еврокомиссии

Европейский парламент 16 июля утвердил бывшего министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии. Ее поддержали 383 депутата Европейского парламента, 374 выступили против, передает РБК.



На пост главы она была номинирована в начале июля Европейским советом. Тогда ее кандидатуру поддержали 27 лидеров стран Евросоюза, канцлер ФРГ Ангела Меркель воздержалась.



Фон дер Ляйен станет первой женщиной на посту председателя Еврокомиссии. В должность она вступит в ноябре, когда истекут полномочия действующего главы Еврокомиссии, люксембуржца Жан-Клода Юнкера.



Фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте 16 июля, обещала бороться за права женщин. Она сообщила, что посты в ее комиссии, куда войдут 28 человек, будут распределены поровну между мужчинами и женщинами. Если власти стран ЕС, которые номинируют еврокомиссаров, не представят список с учетом принципа гендерного паритета, они будут обязаны пересмотреть свой выбор, заявила она.