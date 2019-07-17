Министр обороны Канады: Некоторое подаренное оборудование пылится на складах в Украине

Украина не использует все военное оборудование, предоставленное ей западными партнерами. Об этом заявил министр обороны Канады Харджит Саджан, передает «Укринформ».



«Я ездил в Украину и видел подаренное другими государствами оборудование, которое пылится в океанских контейнерах», — сказал Саджан.



По его мнению, Украине стоит сосредоточиться на развитии собственных оборонных институтов.



«Если собрать понемногу здесь и там, то так не сработает. Что Канада пытается добиться своим присутствием в Украине, так это помочь им разработать надлежащий план», — отметил министр обороны.



Он призвал новое правительство Украины как можно быстрее определиться с оборонными потребностями и собственным видением канадской военной миссии.



«После этого мы можем попытаться развить эти разговоры. Мы уже сделали все, чтобы иметь уверенность, что сможем поддержать их план», — заявил Саджан.



Он напомнил, что Канада в прошлом году официально разрешила экспорт оружия в Украину.



С 2014 года Канада предоставила Украине помощь, в том числе и военную, на общую сумму 700 млн долларов.