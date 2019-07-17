В Донецке продолжают откачивать воду из затопленного торгового центра

В Донецке продолжается откачка воды из неработающего торгового центра «Северный». Об этом сообщает «МЧС» при группировке «ДНР».



Отмечается, что по состоянию на утро спасатели при помощи четырех мотопомп откачали более 2606 кубических метров воды и на текущий момент ее уровень составляет 22 сантиметра.



Общая площадь подтопленных помещений составила 4500 кубометров. До начала проведения работ объем подтопления составил 3200 кубометров. Уровень воды достигал 1,2 метра.



О подтоплении ТЦ «Северного» и подземной парковки жилищно-торгового комплекса «Киевский» «МЧС ДНР» сообщила 16 июля.