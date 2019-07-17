На Донетчине задержана группа наркодилеров, которую возглавлял бывший милиционер

В Константиновке Донецкой области задержана преступная группа, участники которой распространяли метамфетамин и метадон. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.



Отмечается, что в состав группировки входили ранее судимые местные жители. Лидером наркодилеров оказался бывший сотрудник Константиновского горотдела ГУМВД Украины в Донецкой области. Он проходил службу в оперативных подразделениях милиции, уволился в 2008 году с должности начальника сектора по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.



«Организовав наркокартель, мужчина угрожал сотрудникам правоохранительных органов местью в случае препятствования его деятельности. В свое время злоумышленник отбывал три года наказания в тюрьме за преступления, связанные с наркотиками и оружием. Сразу после того, как он освободился из мест лишения свободы, автомобиль судьи, который вел его дело, сожгли, а в адрес работников прокуратуры тоже начали поступать угрозы», — добавили в полиции.



Делец продолжил заниматься сбытом наркотиков, сплотив вокруг себя группу дилеров. По данным полиции, на сделки с клиентами лидер группировки приезжал на квадроцикле, в маске и с огнестрельным оружием.



16 июля, в Константиновке была проведена спецоперация по задержанию 43-летнего лидера группировки и его участников. Главный фигурант пытался скрыться от правоохранителей на квадроцикле, однако бойцы спецподразделения полиции Донетчины КОРД задержали его.

При обыске транспортного средства было обнаружено и изъято расфасованный метадон и две сигнальные ракеты. Также у организатора обнаружили незарегистрированное оружие.



Лидера наркогруппы был задержан и помещен в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения. После окончательной квалификации действий фигурантам группировки будет объявлено подозрение.