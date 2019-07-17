Глава «ДНР» предложил позаимствовать российскую модель управления

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин считает необходимым заимствование российской модели управления. Об этом он заявил во время совещание с «правительством ДНР».



Как сообщается на сайте «правительства», были подняты вопросы интеграции подконтрольных группировке территорий в РФ и «взаимодействия органов исполнительной власти».



По словам Пушилина, недальновидным шагом было бы игнорирование тенденций, «характеризующих современный этап развития российского общества и государства».



При этом Пушилин утверждает, что речь не идет о слепом копировании российской модели управления. «Речь идет о заимствовании ее основ, ключевых элементов, передовых тенденций», — заявил он.

На фоне этого «ДНР» продолжает поддерживать акцию «Зеленский, признай выбор Донбасса», среди требований которых особый статус Донбасса, интеграция с Россией и выполнение Минских соглашений Украиной в одностороннем порядке.



При этом в переходных положениях Минских соглашений есть пункт о мерах, которые должны быть выполнены в соответствии с законом «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Среди прочего они подразумевают право на языковое самоопределение, участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов, поддержку социально-экономическом развитию ОРДЛО. Но там нет речи ни об автономии Донбасса, ни о федерализации региона.



Сам Пушилин утверждает, что не видит противоречий между Минскими соглашениями и интеграцией с Россией.