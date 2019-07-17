В Раду могут пройти 7 партий

В Верховную Раду 9 созыва могут попасть 7 партий, из них уверенно проходят «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Батькивщина» и «Европейская солидарность». Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко, передает «Интерфакс-Украина».



«Слугу народа» готовы поддержать 42,5% респондентов среди тех, кто определился, будет голосовать.



«Оппозиционную платформу — За жизнь» поддерживают 15,1% избирателей, «Европейскую солидарность» — 8,1%, ВО «Батькивщина» — 7,6%.



При этом с учетом статистической погрешности выборки в 1,8% также определенные шансы преодолеть 5-процентный проходной барьер на парламентских выборах имеют партии «Голос» и «Гражданская позиция» (по 4,8%) и «Сила и честь», за которую готовы отдать свои голоса 4,6% избирателей.



Остальные партии не преодолевают проходной барьер.



Исследование проводилось 3 — 10 июля во всех регионах Украины, кроме неподконтрольных территорий. Опрошено 3022 респондентов.



Расчетная явка в день выборов будет составлять 47-49%.