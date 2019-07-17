Главный расследователь катастрофы MH17 сообщил о появлении новых свидетелей

В деле о крушении «Боинга» над Донбассом появились новые свидетели. Об этом сообщил глава совместной следственной группы (JIT) Уилберт Паулиссен на встрече с родственниками погибших, передает NRC.



По его словам, после появления свидетелей будут предприняты новые шаги в расследовании. «Это выглядит многообещающе», — отметил Паулиссен. Ни число новых свидетелей, ни их имена Паулиссен не назвал.



Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке, координатор JIT, сказал, что он все еще не может предоставить все доказательства участия России. «Мы будем делать это только в суде», — добавил он. Вестербеке пояснил, что именно поэтому он не может ответить на заявления президента России Путина об отсутствии доказательств.



При этом прокурор стал «невероятно рассерженным» из-за критики расследования со стороны премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада — представителя страны, входящей в JIT. Вестербеке также «раздражает», что один из четырех подозреваемых — россиянин Игорь Гиркин — свободно ходит по Москве. По его словам, родственники жертв трагедии бы предпочли, чтобы Гиркин находился под стражей.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам – Куала-Лумпур», был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.



В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.



Этому предшествовал отчет Международной следственной группы. Следователи пришли к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили малайзийский «Боинг» в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском городе Курск.



19 июня 2019 года Международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они объявлены в международный розыск.



По случаю пятой годовщины крушения «Боинга» в ЕС вновь призвали Россию взять ответственность за атаку на самолет.