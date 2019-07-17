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Парубий отказался созвать Раду по требованию Зеленского

17 июля 2019, 16:55

Парубий отказался созвать Раду по требованию Зеленского

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что не может созвать внеочередное заседание парламента по просьбе президента Владимира Зеленского, так как это не предусмотрено законом.

«Однако созыва такого заседания не предусмотрено законом, ведь Регламент Верховной Рады Украины предусматривает возможность созыва внеочередного пленарного заседания в неотложных случаях в период между пленарными заседаниями во время сессии Верховной Рады», — написал Парубий в Facebok.

Председатель Рады предложил президенту привести свое письмо в соответствие с требованиями закона.

«Поскольку последнее пленарное заседание 10 сессии Верховной Рады Украины VIII созыва, согласно календарному плану, состоялось 12 июля, у меня есть единственная предусмотренная законодательством возможность — созвать по требованию Президента Украины внеочередную сессию Верховной Рады Украины», — отметил Парубий.

17 июля президент Владимир Зеленский обратился к спикеру Андрею Парубию с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание парламента для рассмотрения законопроектов о работе Антикоррупционного суда, о конфискации незаконных активов и по растаможиванию «евроблях».

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