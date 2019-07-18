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«Укрзализныця» купит 10 вагонов для поезда в Мариуполь

18 июля 2019, 09:33

«Укрзализныця» купит 10 вагонов для поезда в Мариуполь

«Укрзализныця» дополнительно закупит 10 новых пассажирских вагонов, из которых будет сформирован поезд Киев-Мариуполь, который будет курсировать ежедневно. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что решение о внесении изменений в финансовый план компании, которыми предусмотрена закупка, было одобрено на заседании правительства 17 июля.

В УЗ заверили, что новые вагоны — два СВ и 8 купе — будут поставлен уже в ближайшее время.

Отмечается, что благодаря этому подвижному составу поезд № 9/10 будет курсировать ежедневно. Сейчас он курсирует через день.

31 марта «Укрзализныця» запустила новый поезд категории «ночной экспресс» № 9/10 Киев-Мариуполь.

В общем в Мариуполь курсирует 7 пассажирских поездов дальнего следования: № 104, 84 и 10 Киев — Мариуполь, № 96 Бахмут — Мариуполь, № 142 Мариуполь — Одесса и № 95 Харьков — Мариуполь, № 70 Львов — Мариуполь.

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