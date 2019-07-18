В ОБСЕ увидели новые повреждения жилья в Михайловке и Докучаевске в результате обстрелов

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в свежем отчете зафиксировала свежие повреждения жилья в результате обстрелов в Золотом-5 (Михайловке) и в Докучаевске, которые находятся на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса.



15 июля в Михайловке (58 километров от Луганска) команда СММ видела отверстие в окне квартиры в доме на улице Лизы Чайкиной, 18. По оценке миссии, отверстие возникло недавно в результате огня из стрелкового оружия.



16 июля в Докучаевске (30 километров от Донецка) наблюдатели видела отверстия в окне и стене квартиры в доме на улице Центральной, 89.



В квартирах по адресам улица Центральная 93 и улица Ленина, 86, наблюдатели также видели отверстия в окнах.



Кроме того, наблюдатели видели пробоину в южной стороне забора на улице Свердлова, 20.



Пятеро жителей квартир и дома в Докучаевске по-отдельности рассказали представителям миссии ОБСЕ, что вечером 14 июля услышали стрельбу, когда находились дома.