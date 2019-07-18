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В Минске договорились об обмене пленными по формуле 208 на 69, заявил представитель Украины

18 июля 2019, 13:09

В Минске договорились об обмене пленными по формуле 208 на 69, заявил представитель Украины

На переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились об обмене пленными по формуле 208 на 69. Об этом заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ Роман Бессмертный.

«Самое важное: достигнута договоренность о начале процедуры обмена военнопленными, незаконно удерживаемыми, осужденными лицами в соотношении 208 на 69», — сказал он.

По словам Бессмертного, украинская сторона вчера была готова начать эту процедуру и обмен можно было бы провести уже сегодня. Он подчеркнул, что на это были согласны представители отдельных районов Донбасса, однако представители Кремля выступили против.

«Поэтому в конце концов согласовано провести процедуру правовой очистки», — добавил Бессмертный. Он отметил, что к этим 208 и 69 относятся лица «с разной категорией правовой очистки».

«Где-то это будет несколько дней, где-то — несколько недель, по кому-то, возможно, несколько месяцев», — сказал Бессмертный, добавив, что процедура правовой очистки запущена.

Также он отметил, что 69 человек — это те, кто удерживаются на территории неподконтрольной части Донбасса.

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обмен пленными Минские переговоры
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