В Минске договорились об обмене пленными по формуле 208 на 69, заявил представитель Украины

На переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились об обмене пленными по формуле 208 на 69. Об этом заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ Роман Бессмертный.



«Самое важное: достигнута договоренность о начале процедуры обмена военнопленными, незаконно удерживаемыми, осужденными лицами в соотношении 208 на 69», — сказал он.



По словам Бессмертного, украинская сторона вчера была готова начать эту процедуру и обмен можно было бы провести уже сегодня. Он подчеркнул, что на это были согласны представители отдельных районов Донбасса, однако представители Кремля выступили против.



«Поэтому в конце концов согласовано провести процедуру правовой очистки», — добавил Бессмертный. Он отметил, что к этим 208 и 69 относятся лица «с разной категорией правовой очистки».



«Где-то это будет несколько дней, где-то — несколько недель, по кому-то, возможно, несколько месяцев», — сказал Бессмертный, добавив, что процедура правовой очистки запущена.



Также он отметил, что 69 человек — это те, кто удерживаются на территории неподконтрольной части Донбасса.