СБУ подозревает жительницу Днепра в работе на спецслужбы РФ

Источник: СБУ

Жительница Днепра подозревается в попытках дестабилизации ситуации в стране накануне парламентских выборов по заданию российских спецслужб. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



В спецслужбе установили, что с начала 2019 года жительница Днепра по заданию российских спецслужб создала сообщества в российских соцсетях («Одноклассники» и «Вконтакте» находятся под экономическими санкциями в Украине«). За материальное вознаграждение она распространяла в этих сообществах материалы, оправдывающие российскую агрессию против Украины, аннексию Крыма и популяризировала группировки «ДНР/ЛНР».



«После объявления внеочередных парламентских выборов администратор получила из Ростова-на-Дону очередное задание: создать в украинском сегменте сети интернет сайты с фейковой информацией о политических партиях и кандидатах в нардепы», — говорится в сообщении.



В ведомстве также отметили, что в материалах подозреваемой содержались призывы к насильственному изменению конституционного строя и захвата государственной власти.



В отношении нее открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 109 Уголовного Кодекса. Во время обысков изъята компьютерная техника и средства связи, которые, по данным СБУ, содержат доказательства ее противоправной деятельности.