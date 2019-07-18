Огонь на Донбассе может прекратиться навсегда: впервые предусмотрена ответственность сторон

Договоренность о бессрочном прекращении огня на Донбассе с 21 июля впервые предусматривает запрет на любое ведение огня и ответственность сторон за его нарушение. Об этом рассказал представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный на брифинге в Киеве.



Он напомнил, что вчера в Минске была достигнута договоренность, что с 0:01 21 июля начинается бессрочно запрет на обстрелы.



Бессмертный подчеркнул, что впервые в таком документе запрещается «любое ведение огня». «В заявлении указана ответственность лиц за открытие огня, а также предусмотрено публичное заявление сторон о прекращении огня», — добавил он.



Бессмертный также сообщил, что позиция украинской стороны состоит в том, что период режима прекращения огня «должен быть максимальным, а возможно навсегда». «Чтобы можно было в этот период выполнить все необходимые работы [по разведению сторон]», — добавил он.