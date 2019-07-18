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Бессмертный призвал «снять розовые очки» в вопросе освобождения моряков

18 июля 2019, 13:59

Бессмертный призвал «снять розовые очки» в вопросе освобождения моряков

Освобождение 24 украинских моряков, удерживаемых в Москве, находится за пределами переговорного процесса в Минске. Об этом заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный.

Он напомнил, что по морякам есть решение Международного трибунала и диалог между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.

«Украинская сторона настаивает на безусловном выполнении этого решения [Международного трибунала]. В то же время я очень прошу вас всех — давайте снимем розовые очки и перестанем анонсировать освобождение через день-два и так далее. Это не просто тяжелый процесс, это тяжелейший процесс. <...> Поэтому давайте перестанем анонсировать то, чего не будет», — подчеркнул Бессмертный.

17 июля Лефортовский суд Москвы продлил арест на три месяца всем 24 украинским морякам, которые были захвачены россиянами в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова предложила освободить 24 украинских военнопленных моряка, захваченных в Керченском проливе, под ее личное обязательство, поскольку это предусмотрено законодательством России.

По итогам встречи уполномоченной по правам человека Людмилы Денисовй с российской коллегой Татьяной Москальковой военнопленные моряки были включены в список для обмена. Также Денисова с Москальковой обменялись списками заключенных.

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Роман Бессмертный украинские моряки
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