Бессмертный призвал «снять розовые очки» в вопросе освобождения моряков

Освобождение 24 украинских моряков, удерживаемых в Москве, находится за пределами переговорного процесса в Минске. Об этом заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный.



Он напомнил, что по морякам есть решение Международного трибунала и диалог между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.



«Украинская сторона настаивает на безусловном выполнении этого решения [Международного трибунала]. В то же время я очень прошу вас всех — давайте снимем розовые очки и перестанем анонсировать освобождение через день-два и так далее. Это не просто тяжелый процесс, это тяжелейший процесс. <...> Поэтому давайте перестанем анонсировать то, чего не будет», — подчеркнул Бессмертный.

17 июля Лефортовский суд Москвы продлил арест на три месяца всем 24 украинским морякам, которые были захвачены россиянами в Керченском проливе в ноябре 2018 года.



Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова предложила освободить 24 украинских военнопленных моряка, захваченных в Керченском проливе, под ее личное обязательство, поскольку это предусмотрено законодательством России.



По итогам встречи уполномоченной по правам человека Людмилы Денисовй с российской коллегой Татьяной Москальковой военнопленные моряки были включены в список для обмена. Также Денисова с Москальковой обменялись списками заключенных.