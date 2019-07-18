Зеленский предоставил украинское гражданство 9 иностранным добровольцам

Президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства Украины девяти иностранцам. Соответствующий указ от 18 июля размещен на сайте главы государства.



В гражданство Украины принято Сергея Алексеевича, Станислава Гибадулина, Сергея Гноева, Нугзара Канделаки, Андрея Ковниренко, Никиту Макеева, Дениса Прохорова и Алексея Сивохина. В пресс-службе президента сообщили, что эти люди — непосредственные участники боевых действий на востоке Украины.



Также гражданином Украины стал Дмитрий Фомин, который участвовал в повышении уровня профессиональной подготовки, обучении и обеспечении снаряжением военных медиков Вооруженных сил Украины в условиях боевых действий.





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