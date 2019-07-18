На Донетчине открыто 20 уголовных производств, связанных с выборами в Раду

С начала парламентской кампании полиция Донецкой области открыла 20 уголовных производств, из которых 6 — за подкуп избирателей. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.



Также задокументированы случаи фальсификации избирательных документов, воспрепятствование осуществлению избирательного права. Составлено 25 административных протоколов.



Всего с начала предвыборной кампании в полицию Донетчины поступило 423 сообщения о событиях, связанных с внеочередными выборами в Верховную Раду.



Глава полиции Донетчины Николай Семенишин отметил, что с 15 июля полицейские переведены на усиленный режим несения службы, а со вчерашнего дня все 12 окружных избирательных комиссий взяты под круглосуточную охрану.



По словам, Семенишина, на обеспечение общественной безопасности и законности выборов на избирательных участках Донецкой области будет задействовано почти 3000 полицейских. Еще 500 сотрудников полиции будут охранять общественный порядок на улицах.

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