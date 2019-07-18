Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Предвыборная активность Медведчука и новые правила в условиях режима «тишины». Главное за день

18 июля 2019, 22:51

Предвыборная активность Медведчука и новые правила в условиях режима «тишины». Главное за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 18 июля.

Политика

Договоренность о бессрочном прекращении огня на Донбассе с 21 июля впервые предусматривает запрет на любое ведение огня и ответственность сторон за его нарушение.

На переговорах Трехсторонней контактной группы 17 июля стороны договорились об обмене пленными по формуле 208 на 69, сообщил представитель Украины в политподгруппе Роман Бессмертный.

Подготовка к саммиту лидеров «нормандской четверки» начнется в случае разведения вооружения вдоль линии соприкосновения и решении вопроса об «особом статусе» Донбасса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин провели телефонный разговор, одной из главных тем стала ситуация на Донбассе.

В команде президента Владимира Зеленского заявили о подготовке законопроекта об ответственности граждан за разные виды сотрудничества с боевиками «Л-ДНР» или российской властью в Крыму.

Виктор Медведчук представил свой «план для восстановления мира в Украине» в помещении Европарламента, куда он был впервые приглашен пророссийскими депутатами и евроскептиками. На мероприятии с его участием, которое не было официальной инициативой ЕП, говорили о прямых переговорах с сепаратистами на Донбассе и снятии санкций с РФ.

Соратник Медведчука по партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко признал, что группировки «ДНР/ЛНР» курируются Россией.

Накануне парламентских выборов Медведчук встретился в Москве с президентом РФ и своим кумом Владимиром Путиным. Последний заявил, что прогресс в достижении мира на Донбассе возможен только в случае прямого диалога Киева с «Л-ДНР». 

Общество

РФ аккредитовала ряд специальностей подконтрольного «ДНР» Донецкого национального университета.

Международный Комитет Красного Креста направил 91,1 тонну гуманитарной помощи в неподконтрольные властям районы Донбасса.

Подписывайтесь на рассылку:

* обязательное поле для заполнения
 

 

ТЕМЫ

Прочее
Главное за день
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:51
Предвыборная активность Медведчука и новые правила в условиях режима «тишины». Главное за день
21:47
В «ДНР» заявили об обстреле Донецка: погибла женщина, повреждены 2 детсада
16:19
В команде Зеленского готовят законопроект об ответственности за сотрудничество с «Л-ДНР»
14:46
Россия аккредитовала еще один «вуз ДНР» в Донецке по нескольким специальностям
11:40
В ОБСЕ увидели новые повреждения жилья в Михайловке и Докучаевске в результате обстрелов
09:41
Красный Крест отправил новый гумконвой на неподконтрольный Донбасс
23:21
Новые детали в годовщину МН17 и очередной режим «тишины». Главное за день
22:07
ОБСЕ видела приезд авто российской политсилы на неподконтрольную территорию
16:52
В СНБО отказались назвать меры реагирования на «паспортный указ» Путина
12:30
СМИ: Посредники из «ДНР» продали вещдок следствию по МН17
10:54
Глава «ДНР» предложил позаимствовать российскую модель управления
09:45
В Донецке продолжают откачивать воду из затопленного торгового центра
22:15
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
21:22
«ДНР»: Ребенок пострадал из-за взрыва гранаты
16:03
На неподконтрольную Донетчину завезли запчасти для оборудования сети Vodafone
все новости
22:51
Предвыборная активность Медведчука и новые правила в условиях режима «тишины». Главное за день
21:47
В «ДНР» заявили об обстреле Донецка: погибла женщина, повреждены 2 детсада
20:53
Лях назвал фейком информацию о подготовке ЛГБТ-прайда в Славянске
20:29
Один военный получил ранения на Донбассе с начала суток
19:34
Медведчук встретился с Путиным накануне выборов
18:58
В РФ назвали свои условия для встречи лидеров «нормандской четверки»
18:02
Кабмин поддержал новый порядок пересечения КПВВ
17:20
На Донетчине открыто 20 уголовных производств, связанных с выборами в Раду
17:19
Макрон и Путин договорились активизировать работу в «нормандском формате»
16:52
Ситуация в Станице Луганской: люди рады автобусу, военные укрепляют позиции ►
16:29
В России увеличивают число пунктов выдачи паспортов жителям Донбасса
16:19
В команде Зеленского готовят законопроект об ответственности за сотрудничество с «Л-ДНР»
16:07
У Путина назвали освобождение Вышинского первым шагом в диалоге с Украиной
15:32
В Кремле не планируют встречу Путина с Зеленским в ближайшее время
15:28
Зеленский предоставил украинское гражданство 9 иностранным добровольцам
все новости
ВИДЕО
Ситуация в Станице Луганской: люди рады автобусу, военные укрепляют позиции ►
18 июля, 16:52
В Донецке затопило торговый центр и подземную парковку
16 июля, 15:43
Кому надо поговорить с Россией? Донбасс сегодня ►
13 июля, 21:20
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция