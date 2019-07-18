Предвыборная активность Медведчука и новые правила в условиях режима «тишины». Главное за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 18 июля.

Политика



Договоренность о бессрочном прекращении огня на Донбассе с 21 июля впервые предусматривает запрет на любое ведение огня и ответственность сторон за его нарушение.



На переговорах Трехсторонней контактной группы 17 июля стороны договорились об обмене пленными по формуле 208 на 69, сообщил представитель Украины в политподгруппе Роман Бессмертный.



Подготовка к саммиту лидеров «нормандской четверки» начнется в случае разведения вооружения вдоль линии соприкосновения и решении вопроса об «особом статусе» Донбасса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.



Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин провели телефонный разговор, одной из главных тем стала ситуация на Донбассе.



В команде президента Владимира Зеленского заявили о подготовке законопроекта об ответственности граждан за разные виды сотрудничества с боевиками «Л-ДНР» или российской властью в Крыму.



Виктор Медведчук представил свой «план для восстановления мира в Украине» в помещении Европарламента, куда он был впервые приглашен пророссийскими депутатами и евроскептиками. На мероприятии с его участием, которое не было официальной инициативой ЕП, говорили о прямых переговорах с сепаратистами на Донбассе и снятии санкций с РФ.



Соратник Медведчука по партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко признал, что группировки «ДНР/ЛНР» курируются Россией.



Накануне парламентских выборов Медведчук встретился в Москве с президентом РФ и своим кумом Владимиром Путиным. Последний заявил, что прогресс в достижении мира на Донбассе возможен только в случае прямого диалога Киева с «Л-ДНР».



Общество



РФ аккредитовала ряд специальностей подконтрольного «ДНР» Донецкого национального университета.



Международный Комитет Красного Креста направил 91,1 тонну гуманитарной помощи в неподконтрольные властям районы Донбасса.



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