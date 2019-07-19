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В Конгрессе США подготовили новые санкции против России за захват украинских моряков

19 июля 2019, 08:14

В Конгрессе США подготовили новые санкции против России за захват украинских моряков

В Конгрессе США подготовили новые санкции против России за незаконное содержание экипажей и кораблей Военно-морских сил Украины, сообщает посольство Украины в США.

Законопроект предусматривает введение санкций против 24 высоких должностных лиц российских спецслужб и приближенных к ним лиц за незаконное задержание 24 украинских моряков и 3 судов украинских ВМС у Керченского пролива в ноябре прошлого года.

В документе говорится, что санкции будут оставаться в силе, пока Россия не освободит моряков и корабли.

Соавторами законопроекта является конгрессмены-демократы Марси Каптур и Майкл Квигли, а также республиканцы Энди Харрис и Брайан Фитцпатрик.

25 ноября российские пограничники захватили в районе Керченского пролива украинский буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, а также экипажи судов. Моряки были арестованы и доставлены в СИЗО Москвы.

Власти РФ заявили, что украинские корабли якобы нарушили территориальные воды России и вошли в закрытую акваторию. Кроме того, Украина якобы не подала заявку на прохождение Керченского пролива. Украинская сторона обвинения опровергает и, в свою очередь, обвиняет Россию в открытой агрессии.

24 мая трибунал ООН обязал Россию освободить 24-х украинских моряков. Москва отказалась выполнять решение.

17 июля Лефортовский суд Москвы продлил арест на три месяца всем 24 украинским морякам.

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