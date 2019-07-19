Новая глава Еврокомиссии предлагает поддерживать санкции против России с позиции силы

Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что с Кремлем надо говорить с позиции силы и сохранять текущие санкции против РФ. Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на интервью Урсулы фон дер Ляйен газете La Repubblica.



«Кремль не прощает никакой слабости. С позиции силы мы должны поддерживать нынешние санкции и в то же время продолжать диалог», - высказалась она.



Глава Еврокомиссии считает, что со своей стороны Европа должна отвечать прозрачностью, свободной прессой и открытыми дебатами, что является привилегией демократии. Она напомнила в интервью, что Россия аннексировала Крым и не раз пыталась дестабилизировать ситуацию в Европе.