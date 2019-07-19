Под Луганском мужчина был ранен при подрыве на мине

Пожилой мужчина получил ранения в результате подрыва на мине в районе села Приветное под Луганском (неподконтрольная украинским властям территория). Об этом сообщается в свежем отчете миссии ОБСЕ.



Так, 15 июля в областной больнице в Луганске члены патруля миссии видели 69-летнего мужчину, у которого не было ступни левой ноги, а права нога была перебинтована. Он рассказал наблюдателям, что 11 июля во время рыбалки на берегу реки Северский Донец наступил на мину на тропинке, в результате чего она взорвалась. Мужчина добавил, что отполз в то место, где было покрытие мобильной связи, позвонил своему родственнику и попросил о помощи.



Медработники больницы подтвердили наблюдателям, что мужчина поступил в больницу с ранениями, вызванными взрывом мины.