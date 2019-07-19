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Зеленский заявил, что РФ должна вернуть моряков не в порядке обмена

19 июля 2019, 10:28

Зеленский заявил, что РФ должна вернуть моряков не в порядке обмена

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия должна вернуть захваченных украинских моряков не в порядке обмена.

«Мы же не говорим об обмене по поводу наших моряков. Моряков нам должны вернуть», — сказал он во время общения с журналистами в Киеве.

Также президент подтвердил, что Киев готов освободить арестованного главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, если Москва одновременно освободит украинского кинорежиссера Олега Сенцова.

«Если мы говорим о доброй воле, и мы действительно желаем, чтобы это произошло в ближайшее время, мы готовы Вышинского поменять. Сенцов — это как пример. Мы готовы поменять на Сенцова, но это — не разменная монета», — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что конечной целью Украины является возвращение из РФ всех удерживаемых там заключенных, политзаключенных и военных украинцев. «Если это такие первые шаги — мы готовы», — добавил Зеленский.

Накануне в Кремле заявили, что освобождение Вышинского может стать первым шагом для нормализации украино-российских отношений.

24 мая трибунал ООН обязал Россию освободить 24-х украинских моряков, которые были захвачены в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Москва отказалась выполнять решение.

17 июля Лефортовский суд Москвы продлил арест на три месяца всем 24 украинским морякам.

ТЕМЫ

Люди
Олег Сенцов Владимир Зеленский Кирилл Вышинский украинские моряки
Прочее
обмен пленными

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