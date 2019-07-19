Зеленский заявил, что РФ должна вернуть моряков не в порядке обмена

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия должна вернуть захваченных украинских моряков не в порядке обмена.



«Мы же не говорим об обмене по поводу наших моряков. Моряков нам должны вернуть», — сказал он во время общения с журналистами в Киеве.



Также президент подтвердил, что Киев готов освободить арестованного главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, если Москва одновременно освободит украинского кинорежиссера Олега Сенцова.



«Если мы говорим о доброй воле, и мы действительно желаем, чтобы это произошло в ближайшее время, мы готовы Вышинского поменять. Сенцов — это как пример. Мы готовы поменять на Сенцова, но это — не разменная монета», — сказал Зеленский.



Президент подчеркнул, что конечной целью Украины является возвращение из РФ всех удерживаемых там заключенных, политзаключенных и военных украинцев. «Если это такие первые шаги — мы готовы», — добавил Зеленский.

Накануне в Кремле заявили, что освобождение Вышинского может стать первым шагом для нормализации украино-российских отношений.



24 мая трибунал ООН обязал Россию освободить 24-х украинских моряков, которые были захвачены в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Москва отказалась выполнять решение.



17 июля Лефортовский суд Москвы продлил арест на три месяца всем 24 украинским морякам.