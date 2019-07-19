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Европарламент назвал территории Донбасса оккупированными и призвал Россию соблюдать права человека

19 июля 2019, 10:35

Европарламент назвал территории Донбасса оккупированными и призвал Россию соблюдать права человека

Новый состав Европейского парламента 18 июля проголосовал за Резолюцию Украины, которая содержит ряд требований к России относительно политических узников Кремля, а также действий РФ в аннексированном Крыму и на Донбассе.

«За» соответствующее решение проголосовали 458 евродепутатов, против – 80, еще 89 – воздержались.

Главное требование, которое одобрил Европарламент – освобождение 24 военнопленных украинских моряков и политзаключенных, а также возврат Украине трех захваченных кораблей.

Резолюция перечисляет случаи нарушения Россией прав человека, демократии и верховенства права, а также указывает, что часть территории Донбасса оккупирована.

Европарламент призывает Россию опубликовать полный список заключенных, содержащихся на оккупированных территориях Донбасса и облегчить их контакты с семьями и адвокатами. Кроме этого, Россию призвали гарантировать беспрепятственный доступ на оккупированные территории Крыма и Донбасса для международных межправительственных организаций, в частности, Миссии ООН по мониторингу прав человека, Миссии ОБСЕ по оценке прав человека в Крыму, Комиссара Совета Европы по правам человека, Международный комитет Красного Креста и других.

Группировки «Л-ДНР» Европарламент называет «поддерживаемыми Россией сепаратистскими силами». В резолюции указано, что на Донбассе удерживаются не менее 130 украинцев, в том числе не менее 25 солдат.

В случае несоблюдения требований Россией, Европарламент советует сохранять санкции до выполнения Россией международных обязательств, а также рассмотреть дополнительные санкции, среди которых могут быть персональные против тех, кто участвует в политических преследованиях.

Европарламентарии включили в Резолюцию предложение о постоянном мониторинге судебных процессов над жертвами политических преследований в России и аннексированном Крыму, а также предлагают практику участия дипломатов государств-членов Европейского Союза в судебных заседаниях.

ТЕМЫ

Организации
Европарламент
Прочее
Оккупация права человека
Места
Донбасс Крым

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