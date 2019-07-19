Новинский в России встретился с патриархом Кириллом перед выборами

Фото: Оппозиционный блок

Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционного блока» встретился с патриархом Русской православной церкви Кириллом. Как сообщает пресс-служба «Оппоблока», встреча состоялась в Свято-Троицкой Сергиевой лавре в Московской области России.



Отмечается, что Новинский вошел в состав делегации Украинской православной церкви Московского патриархата, которая 18 июля посетила российскую лавру по случаю дня памяти преподобного Сергия Радонежского.



Во время общения с Кириллом Новинский попросил его «благословить» Украину.

На внеочередных парламентских выборах Вадим Новинский баллотируется от «Оппоблока» по округу № 57 в Мариуполе. Источник «Украинской правды» в ОБ рассказал, что такое решение Новинский принял по совету православных старцев.



18 июля один из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь», которая в прошлом году откололась от «Оппоблока», Виктор Медведчук встретился с президентом России и своим кумом Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.



Выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.



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