В МИД РФ не против расширения «нормандского формата»

Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что российская сторона не против расширения «нормандского формата». Об этом он рассказал в интервью «РИА Новости».



По словам Карасина, украинская сторона не раз выступала с идеями о расширении числа участников по урегулированию ситуации в Украине. «Российская сторона не раз говорила, что не возражает против подобных инициатив. Главное, чтобы другие участники переговорного процесса в рамках "нормандского квартета" — ФРГ и Франция — были бы с этим согласны», — сказал он.



При этом представитель МИД РФ выступил против включения вопроса аннексированного Крыма в повестку переговоров в «нормандском формате». «Вы знаете, что этот вопрос решен окончательно и обсуждению не подлежит», — подчеркнул он.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением провести встречу в Минске при участии Германии, Франции, США и Великобритании и обсудить вопрос Крыма и ситуацию на Донбассе.



18 июля сообщалось, что Путин и президент Франции Эммануэль Макрон готовы активизировать работу по урегулированию ситуации в Украине в «нормандском формате».