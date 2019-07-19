Зеленский ждет новый состав Рады и уже не хочет говорить с Парубием

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла продолжать разговор о созыве внеочередной сессии парламента со спикером Верховной Рады Андреем Парубием и считает его виновным в том, что многие новые партии не пройдут в Раду.



Об этом Зеленский заявил журналистам во время презентации мобильных жилых модулей в министерстве обороны, отвечая на вопросы СМИ.



«Дальнейших действий с господином Парубием как со спикером этой Верховной Рады я больше не вижу», - цитирует Зеленского «Укринформ».



Президент добавил, что с первого дня пребывания в должности вместе с командой он хотел убрать мажоритарную составляющую выборов и снизить проходной барьер до 3%.



«Мы могли это сделать за один-два-три дня. Это было мое предложение на первой нашей встрече с господином Парубием. После его последнего ответа больше не имеет никакого смысла продолжать разговор. Мы будем уже говорить с другим парламентом. Я видел социологию, но увы, много новых партий не смогут преодолеть 5-процентный барьер. Это будет, к сожалению, из-за господина Парубия. Большой ему привет», - резюмировал Зеленский.

17 июля президент Владимир Зеленский обратился к спикеру Андрею Парубию с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание парламента для рассмотрения законопроектов о работе Антикоррупционного суда, о конфискации незаконных активов и по растаможиванию «евроблях».



Парубий отказался созвать внеочередное заседание парламента заявив, что это не предусмотрено законом.



18 июля президент Украины направил новое письмо председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой созвать внеочередное заседание парламента.