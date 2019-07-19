ОБСЕ увидела запрещенное вооружение по обе стороны фронта в Луганской области

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала вооружение, размещенное в нарушение линий отвода, определенных Минскими соглашениями, по обе стороны от линии соприкосновения в Луганской области. Об этом говорится в свежеи отчете миссии.



В подконтрольных украинскому правительству районах миссия видела 12 самоходных гаубиц «Гвоздика» недалеко от Попасной, а также 6 самоходных гаубиц «Акация» и 6 противотанковых пушек «Рапира» вблизи Новоахтырки.



В неподконтрольных районах команда СММ зафиксировала 22 реактивные системы залпового огня «Град» недалеко от Хрустального (бывший Красный Луч).