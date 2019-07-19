Помощник Зеленского считает неизбежным примирение с Россией

Украине все равно придется договариваться с Россией о мире. Об этом заявил первый помощник президента Украины Сергей Шефир в интервью LB.ua.



«Я считаю Россию агрессором и страной, с которой нам придется договариваться о мире, потому что географически мы никуда не денемся друг от друга. Вы хотите жить в состоянии войны еще 100 лет? <...> Я считаю, что там есть нормальные люди, с которыми надо продолжать общаться, на которых надо информационно влиять», — сказал он.



Также Сергей Шефир рассказал, что команда президента Владимира Зеленского намерена добиться проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Донбассе.



Кроме того, Шефир считает, что возвращение оккупированного Донбасса будет невозможным, если его жителей заставлять говорить на украинском языке.