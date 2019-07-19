Посольство РФ опубликовало карту с украинским Крымом

Посольство России в Великобритании опубликовало карту в Тwitter, на которой Крым обозначен как украинская территория.



Соответствующей картой посольство проиллюстрировало пост с цитатой министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.



«Под давлением Вашингтона, который преследует свои геополитические цели, страны НАТО проводят агрессивную антироссийскую политику. В 2018 году США потратили на это более 700 миллиардов долларов, в общей сложности НАТО - около 1 триллиона долларов, а расходы России, напротив, составили менее 50 миллиардов долларов», - заявил Лавров.





В МИД Украины в ответ поблагодарили российское посольство за то, что оно признало принадлежность Крыма Украине.