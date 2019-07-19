В «ЛНР» заявили, что могут развернуть КПП у Счастья на время ремонта моста у Станицы Луганской

В «МГБ ЛНР» заявили о готовности развернуть пункт пропуска у Счастья на период восстановления пролета моста у Станицы Луганской. Об этом пишет сепаратистский сайт ЛИЦ.



В группировке объявили, что в связи с достигнутыми на переговорах в Минске договоренностями о восстановлении моста у Станицы проход жителей через линию соприкосновения может быть частично или полностью прекращен.



Также там утверждают, что готовы «оборудовать его мобильными модулями, создать необходимую для полноценной деятельности инфраструктуру и приступить к работе в любой момент».

На заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе 17 июля была достигнута договоренность о ремонте моста в районе Станицы Луганской.



22 марта украинская сторона заявила об открытии КПВВ «Золотое» на линии соприкосновения в Луганской области в одностороннем порядке. При этом группировка «ЛНР» отказалась предоставить гарантии безопасности.



Открытие КПВВ «Золотое» было согласовано еще в Нормандском формате на высшем уровне в октябре 2015 года в Париже.



В тоже в группировке настаивают на открытии пункта пропуска в районе города Счастье.



До 24 марта 2019 года в Луганской области функционировал только один пункт пропуска — в районе Станицы Луганской. Этот пункт пропуска исключительно пешеходный.