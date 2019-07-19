Двое украинских военных погибли от снайперского огня на Донбассе

На Донбассе в пятницу от снайперского огня погибло двое военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.



«19 июля, во время проведения инженерных работ по оборудованию блиндажа, от враждебного снайперского огня погибли двое военнослужащих одного из подразделений отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила», – говорится в сообщении.



Отмечается, что один из военнослужащих был эвакуирован с места обстрела, получил домедицинскую помощь и был доставлен в ближайшую районную больницу, где от полученного ранения скончался.



«Другой военнослужащий, получил пулевое ранение в бок и руку, пытаясь спасти боевого побратима, и вынести его на носилках из зоны обстрела. От поражения вражеской пулей он погиб на месте», – добавили в штабе.