Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Тайные консультации о деле МН17 и гражданские жертвы. Главное о неподконтрольном Донбассе за день

19 июля 2019, 22:49

Тайные консультации о деле МН17 и гражданские жертвы. Главное о неподконтрольном Донбассе за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 19 июля.

Политика

Распространение упрощенной процедуры принятия в гражданство РФ на всю территорию Донбасса является проталкиванием идеи федерализации Украины, считает министр иностранных дел Павел Климкин.

Украина не сможет вернуть Донбасс, заставляя говорить местное население на украинском языке, заявил первый помощник президента Сергей Шефир: «Не надо разъединять народ. У нас исторически так сложилось, что половина населения говорила на русском, половина — на украинском».

В МИД России заявили, что Москва ведет конфиденциальные консультации с Нидерландами относительно расследования крушения «Боинга 777» рейса МН17 в небе над Донбассом.

53 депутата Верховной Рады обратились в Конституционный суд с просьбой проверить три закона о неподконтрольном Донбассе на соответствие Конституции.

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что ни он, ни глава «ЛНР» Леонид Пасечник не поддерживали мирный план главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» и кума президента РФ Виктора Медведчука. Сам Медведчук ранее утверждал обратное. 

Боевые действия

69-летний мужчина подорвался на мине на берегу реки Северский Донец 11 июля. Он был госпитализирован с минными травами обеих ног в больницу Луганска, где ему ампутировали ступню левой ноги.

СММ ОБСЕ уточнила сообщение о ранении жителя Ясиноватой в результате обстрела 5 июля. 44-летний мужчина сообщил, что получил ранения груди после того, как снаряд попал в стену его дома по ул. Севастопольская 17/2.

СММ ОБСЕ подтвердила информацию о гибели троих и ранении 13 мирных жителей на Донбассе с 1 по 14 июля. 

Общество

СБУ объявила подозрение в финансировании терроризма директору и начальнику финансового отдела «Снежнянского машиностроительного завода».

Подписывайтесь на рассылку:

* обязательное поле для заполнения
 

 

ТЕМЫ

Прочее
Главное за день
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:49
Тайные консультации о деле МН17 и гражданские жертвы. Главное о неподконтрольном Донбассе за день
22:10
В «ЛНР» заявили, что могут развернуть КПП у Счастья на время ремонта моста у Станицы Луганской
18:27
В результате стрельбы в Ясиноватой ранен мужчина
16:46
Глава «ДНР» заявил, что не поддерживает план Медведчука
15:11
ОБСЕ увидела запрещенное вооружение по обе стороны фронта в Луганской области
12:39
ОБСЕ рассказала о длинных очередях на блокпостах под Донецком
10:12
Под Луганском мужчина был ранен при подрыве на мине
09:47
В Донецке рассказали о проблеме роста количества бродячих животных
22:51
Предвыборная активность Медведчука и новые правила в условиях режима «тишины». Главное за день
21:47
В «ДНР» заявили об обстреле Донецка: погибла женщина, повреждены 2 детсада
16:19
В команде Зеленского готовят законопроект об ответственности за сотрудничество с «Л-ДНР»
14:46
Россия аккредитовала еще один «вуз ДНР» в Донецке по нескольким специальностям
11:40
В ОБСЕ увидели новые повреждения жилья в Михайловке и Докучаевске в результате обстрелов
09:41
Красный Крест отправил новый гумконвой на неподконтрольный Донбасс
23:21
Новые детали в годовщину МН17 и очередной режим «тишины». Главное за день
все новости
23:43
Более 500 млн гривен выделено из бюджета на финансирование политпартий
23:21
Зачем мэры Донбасса «штурмуют» Раду ►
23:08
Накануне выборов: Требования автономии и замена Партии регионов ►
22:57
Двое украинских военных погибли от снайперского огня на Донбассе
22:49
Тайные консультации о деле МН17 и гражданские жертвы. Главное о неподконтрольном Донбассе за день
22:38
Путин заявил, что не знает деталей плана Медведчука по Донбассу
22:10
В «ЛНР» заявили, что могут развернуть КПП у Счастья на время ремонта моста у Станицы Луганской
21:00
В РФ заявили, что ведут конфиденциальные консультации с Нидерландами по MH17
20:35
В КСУ поступило заявление относительно трех законов о неподконтрольном Донбассе
20:00
Посольство РФ опубликовало карту с украинским Крымом
19:24
В Красногоровке в ходе обстрела погиб местный житель
19:12
Зеленский анонсировал смену генпрокурора после формирования большинства в новой Раде
18:27
В результате стрельбы в Ясиноватой ранен мужчина
17:58
Стали известны новые подробности недавнего обстрела автоколонны с главой ДонОГА
17:30
ОБСЕ: С начала июля на Донбассе погибли трое и ранены 13 мирных жителей
все новости
ВИДЕО
Более 500 млн гривен выделено из бюджета на финансирование политпартий
19 июля, 23:43
Зачем мэры Донбасса «штурмуют» Раду ►
19 июля, 23:21
Накануне выборов: Требования автономии и замена Партии регионов ►
19 июля, 23:08
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция