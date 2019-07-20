Двое украинских военных погибли, еще трое были ранены за минувшие сутки на Донбассе

За минувшие сутки в результате обстрелов на Донбассе двое украинских военнослужащих погиб и трое получили ранения. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что пророссийские боевики 26 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз — с применением запрещенных Минскими соглашениями.



В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» огонь велся вблизи Широкино, Богдановки, Марьинки, Талаковки, Тарамчука, Гнутово, Новотроицкого, Березового, Красногоровки, Чермалыка, Водяного, Авдеевки, Новогнатовки, Пищевика.



Крымского, Южного, Новолуганского, Луганского, Счастья.



«С начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил», – сказано в сообщении.