В Луганске шесть женщин и ребенок получили химические ожоги

В подконтрольном группировке «ЛНР» Луганске в результате разрушения пластикой емкости шесть женщин и ребенок получили химические ожоги. Об этом сообщает «МЧС ЛНР».



Отмечается, что причиной разлома полиэтиленовой бутылки объемом 1,5 литра стало воздействия температуры окружающей среды из-за нарушений требований безопасности по хранению и транспортировке химических веществ.



Предварительно, в емкость находился 60% раствор перекиси водорода.



Женщина 1986 года рождения - в тяжелом состоянии, другие - в состоянии средней степени тяжести, госпитализированы в ожоговое отделение.