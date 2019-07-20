Генпрокурор заявил о появлении «горячих версий» в расследовании убийства Шеремета

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в деле убийства журналиста Павла Шеремета допрошены сотни человек, а также есть «горячие версии». Об этом он написал на своей странице в Facebook.



«Вчера заслушал очередной ежеквартальный отчет начальника Нацполиции и начальника Уголовного розыска по делу убийства П. Шеремета. Допрошены сотни человек. Проверено десятки тысяч. Привлечены иностранные специалисты. Есть горячие версии. Делается все возможное», - написал он.



В третью годовщину убийства Шеремета президент Украины Владимир Зеленский попросил руководителей силовых ведомств 23 июля доложить ему о ходе расследования преступления.



«23 июля прошу собраться генерального прокурора, министра внутренних дел, главу Национальной полиции и главу СБУ и доложить о ходе расследования. Приглашаю на встречу журналистов», - написал Зеленский на своей странице в Facebook.



Сегодня в Киеве почтили память журналиста на месте его гибели в Киеве.