На Донетчине открыто 31 уголовное производство по нарушениям закона о выборах

В Донецкой области зарегистрировано 31 уголовное производство по фактам нарушений избирательного законодательства. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.



В целом, с начала предвыборного процесса в полицию поступило 523 сообщения о событиях, связанных с парламентскими выборами. Открыто 31 уголовное производство. Среди них 8 - за подкуп избирателей, 5 - препятствование осуществлению избирательного права, 6 - хулиганство.



Так, полиция начала досудебное расследование по информации о давлении одного из кандидатов в депутаты на членов избирательной комиссии в прифронтовом Зайцево. Событие квалифицированы по ч.1 ст. 157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права).



В Торецке в полицию обратился кандидат в депутаты с сообщением о подкупе избирателей и подготовке фальсификации выборов членами избирательной комиссии. Полицейские проверяют эту информацию в рамках уголовного производства, открытого по ч.2.ст. 160 Уголовного кодекса Украины (подкуп избирателей).



Составлено 32 административных протокола. В двух случаях нарушители уже понесли административную ответственность - судом из них взыскано штрафы.



Также в полиции сообщили о том, что все избирательные участки получили избирательные бюллетени и находятся под круглосуточной охраной полиции.