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На предприятии «ArcelorMittal Кривой Рог» заявили об обысках СБУ

20 июля 2019, 16:25

На предприятии «ArcelorMittal Кривой Рог» заявили об обысках СБУ

На ПАО «ArcelorMittal Кривой Рог» в Днепропетровской области заявили о том, что Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски на предприятии. Об этом говорится в заявлении пресс-службы комбината, передает «Интерфакс-Украина».

«Представители Службы безопасности Украины пришли с обыском на современный, только что построенный объект - третью машину непрерывного литья заготовок. У нас изъяли копии всех документов по этому оборудованию и начали проверку по контролю ионизационного излучения», - заявил исполняющий обязанности гендиректора Александр Иванов.

По его словам, предприятие подозревают в экоциде. В тоже время на комбинате утверждают, что имеют разрешительные документы.

И.о. гендиректора заверил также в готовности к сотрудничеству в законодательном поле, но «эти действия (обыски) выглядят несколько нелогичными и ставят под сомнение дальнейшую реализацию масштабной программы модернизации в АрселорМиттал Кривой Рог».

Кроме того, он призвал посольства стран Большой семерки, Европейскую бизнес ассоциацию, Американскую торговую палату, Укрметаллургпром, Федерацию металлургов Украины и другие организации обратить внимание на сложившуюся ситуацию и «помочь обеспечить конструктивное сотрудничество международного бизнеса и власти».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал «ArcelorMittal Кривой Рог» за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу.

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