С начала текущих суток в результате обстрела на Донбассе был ранен один украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр ООС.



Подчеркивается, что всего пророссийские боевики девять раз нарушили режим прекращения огня. По информации штаба, украинские позиции обстреливали с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия — артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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