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Глава «Компартии ДНР» заявил о попытке взорвать его автомобиль

21 июля 2019, 10:04

Глава «Компартии ДНР» заявил о попытке взорвать его автомобиль

Сепаратистские СМИ пишут о попытке покушения на главу «Компартии ДНР» и экс-председателя «верховного совета» Бориса Литвинова. Неизвестные якобы пытались взорвать автомобиль Литвинов, припаркованный возле его дома в Донецке.

Сторонник группировки утверждает, что ко дну его автомобиля прикрепили 2 гранаты и веревку с гирей, чтобы взрывное устройство сработало, когда машина тронется с места. Однако, по словам Литвинова, он не заметил гранаты при первом осмотре автомобиля.

«Осмотрев, как всегда, машину внешне, сел в нее, завел и начал медленно выезжать со стоянки. Проехав 8-10 метров, услышал посторонний звук под машиной, похожий на езду со спущенным колесом. Остановившись, вышел из машины и еще раз начал осматривать колеса. И тут я заметил под колесом 2-х килограммовую гирю», — заявил он.

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