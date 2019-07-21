Двое бойцов погибли, еще двое получили ранения при подрыве в Луганской области

Двое военнослужащих погибли, еще двое получили ранения в результате подрыва в районе Счастья Луганской области. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Взрыв произошел сегодня около 8:25, когда военные направлялись на наблюдательный пост взводного опорного пункта.



Как заявляют в штабе, взрывное устройство было установлено диверсионно-разведывательной группой боевиков.



«В результате взрыва бойцы получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва», — говорится в сообщении.



Еще двоих раненых военных эвакуировали в больницу Счастья. Состояние их здоровья — удовлетворительное.