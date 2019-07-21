В день выборов границу охраняют более 8 тысяч пограничников

Пограничники проводят усиленный контроль граждан в пунктах пропуска на государственной границе, линии соприкосновения на Донбассе и админгранице с аннексированным Крымом. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.



Для противодействия возможным угрозам усилены проверки документов, в частности, задействована система биометрического контроля и активизированы фильтрационные мероприятия.



Кроме того, усилена обзорная работа по противодействию контрабанде оружия и продукции провокационного содержания.



Сегодня к охране границы привлечено более 8 тысяч пограничников.